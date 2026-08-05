В Петербурге мужчину облили кипятком и избили до смерти из-за долга в 30 тысяч

Житель Санкт-Петербурга погиб после жестоких издевательств в квартире на проспекте Ветеранов. По версии следствия, причиной расправы стал долг в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в «Максе».

Следователи полагают, что двое иностранцев насильно удерживали своего знакомого в квартире, требуя вернуть деньги. Во время конфликта мужчину неоднократно избивали руками и ногами, нанося удары по голове и телу. Кроме того, его облили кипятком, пытаясь заставить выполнить требования. Полученные травмы оказались смертельными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемые уже задержаны, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, а также мотивы и роль каждого из фигурантов в произошедшем.

Ранее в Москве гражданина Белоруссии приговорили к 15,5 года колонии за убийство знакомого. По данным следствия, вместе с сообщником он избил мужчину, пытал его утюгом, добился передачи пин-кода от банковской карты, а после смерти попытался инсценировать утопление.