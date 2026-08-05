Хотела кофе, получила пожар: Москвичка включила 10-летний чайник и чуть не сожгла ЖК

Утренний кофе едва не обернулся трагедией для жительницы столицы. Как выяснил SHOT, сегодня утром хозяйка трёхкомнатной квартиры на бульваре Маршала Рокоссовского включила чайник, купленный более десяти лет назад.

Последствия пожара на Маршала Рокоссовского. Видео © SHOT

Буквально через несколько секунд прибор перестал греть воду и начал дымиться, а вскоре вспыхнул. Пламя охватило кухню 30-этажного дома.

Женщина не растерялась: схватила маленького ребёнка и кота и выбежала на улицу. Из здания эвакуировали десять человек, включая двоих детей. Пожар на площади 25 квадратных метров потушили, но кухня выгорела полностью. Сама хозяйка предполагает, что причиной мог стать скачок напряжения.

Также сегодня в Москве пенсионерка, отказывавшаяся выселяться из проданной квартиры, при появлении приставов распылила баллончик и устроила поджог. Произошёл классический случай «схемы Долиной»: четыре года назад она продала жильё, но все деньги отдала мошенникам. Суд обязал её освободить помещение 5 августа. Пламя охватило 15 квадратных метров, ожоги получили сама виновница, один из приставов и сотрудник органов исполнения, соседа сверху эвакуировали. Пожар потушили, пострадавшую госпитализировали в реанимацию.