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Регион
5 августа, 10:57

Синоптик рассказал, когда в Москве будет пик жары

Синоптик Леус: В Москве 7 августа ожидается пик жары до 32 градусов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Наиболее высоких значений температура в Москве достигнет в пятницу, 7 августа, когда воздух прогреется до 32 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

6 августа в столице возможны локальные кратковременные дожди, однако они не принесут прохлады — столбики термометров остановятся на отметке около 30 градусов. В субботу же, 8 августа, в регион начнут поступать менее прогретые воздушные массы, и на фоне осадков температура опустится до комфортных 24 градусов.

Специалисты рекомендуют москвичам в пятницу соблюдать питьевой режим, избегать долгого пребывания на солнце и по возможности пользоваться кондиционер

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Ранее синоптик сообщал, что июль 2026 года стал самым жарким в России с начала метеонаблюдений в 1891 году, побив рекорды 2010 и 2024 годов, но для Москвы и Санкт-Петербурга отклонения от нормы оказались минимальными. Причиной общероссийского рекорда он назвал экстремальную жару в восточной части Приволжья, Урале и Сибири.

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Анастасия Никонорова
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