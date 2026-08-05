Синоптик рассказал, когда в Москве будет пик жары

Наиболее высоких значений температура в Москве достигнет в пятницу, 7 августа, когда воздух прогреется до 32 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

6 августа в столице возможны локальные кратковременные дожди, однако они не принесут прохлады — столбики термометров остановятся на отметке около 30 градусов. В субботу же, 8 августа, в регион начнут поступать менее прогретые воздушные массы, и на фоне осадков температура опустится до комфортных 24 градусов.

Специалисты рекомендуют москвичам в пятницу соблюдать питьевой режим, избегать долгого пребывания на солнце и по возможности пользоваться кондиционер

Ранее синоптик сообщал, что июль 2026 года стал самым жарким в России с начала метеонаблюдений в 1891 году, побив рекорды 2010 и 2024 годов, но для Москвы и Санкт-Петербурга отклонения от нормы оказались минимальными. Причиной общероссийского рекорда он назвал экстремальную жару в восточной части Приволжья, Урале и Сибири.