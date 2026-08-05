ЕС присвоил ещё €1,4 млрд от доходов РФ и пообещал передать их Киеву

Евросоюз получил ещё €1,4 млрд дохода от замороженных суверенных активов России. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Этот транш стал пятым по счёту. Предыдущий перевод состоялся в марте текущего года. Нынешнее поступление охватывает проценты, накопленные за первую половину 2026-го.

Общий объём извлечённой выгоды с момента блокировки российских резервов достиг €8 млрд. Такие цифры приводятся в официальном заявлении исполнительного органа ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение направить полученную сумму Киеву.

А в конце июля МВФ дал добро на очередной транш денежной помощи для Незалежной. Сумма составит около 690 миллионов долларов. Фонд принял такое решение после оценки выполнения Киевом 48-месячной программы расширенного финансирования, результат в руководстве организации сочли удовлетворительным.