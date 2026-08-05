Россияне распробовали смартфоны-«книжки»: спрос на них взлетел почти вдвое

Складные смартфоны перестали быть дорогой игрушкой для энтузиастов и постепенно становятся привычным выбором. По данным объединённой розничной сети МегаФона и Yota, за год их продажи выросли на 55%, а покупатели почти поровну разделились между компактными «раскладушками» и моделями-«книжками».

Первые особенно популярны у женщин 20–40 лет: их выбирают за небольшой размер, возможности персонализации и удобную селфи-камеру. «Книжки» чаще покупают мужчины 35–54 лет, которым важен большой экран для работы или просмотра видео. При этом быстрее всего растёт спрос на «книжки»: за год их стали покупать на 91% чаще, для сравнения, у флипов прирост составил 40%.

Больше половины складных устройств продаётся в Москве, однако по популярности «книжек» столицу обогнал Краснодарский край. Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров в обеих категориях.

Лидером рынка остаётся Samsung — доля продаж складных смартфонов этого бренда составляет 72%.