Киевский главарь Владимир Зеленский провёл совещание с военным руководством, на котором обсуждалась текущая обстановка на фронте. По итогам встречи он назвал города, которые в настоящий момент находятся в фокусе особого внимания украинских сил.

«Больше всего внимания сейчас, конечно, Константиновке и Славянску. Михаил [Драпатый] доложил по силам и потенциалу подразделений, задействованных на направлении», — заявил Зеленский.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и начальник Генштаба Игорь Скибюк. Они доложили о состоянии войск на данных участках и планах по укреплению оборонительных позиций.

Отдельно обсуждались вопросы материально-технического обеспечения и пополнения резервов.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы ВС России продвинулись на 4,7 км к Краматорску и Славянску, при этом до Дружковки остаётся 5,1 км, до центра Краматорска — 8,7 км, до центра Славянска — 13,4 км, хотя эксперты считают эти цифры вторичными с военной точки зрения. Расстояния, по их мнению, важны для психологического давления, но не отражают реальной боевой обстановки.