Логистический центр NOVUS разрушен и прекратил работу после ночного удара ВС РФ

Логистический центр NOVUS в Оболонском районе Киева получил серьёзные повреждения в результате ударов ВС РФ в ночь на 5 августа. В здание попали несколько ракет, работа полностью остановлена, сообщила компания.

Пострадавших среди сотрудников нет — во время атаки они были в укрытии. В компании отметили, что это уже второй удар по их логистическому центру, который является главным звеном в поставках продуктов в магазины сети.

Сейчас оценивают масштаб разрушений, на месте всё ещё тушат пожар. В NOVUS заверили, что делают всё, чтобы магазины продолжали работать: товарные запасы перераспределяют, чтобы покупатели не почувствовали последствий атаки.

Ранее сообщалось, что ночной удар российской армии по Киеву и области был нацелен на объекты, которые использовались для снабжения украинского военно-промышленного комплекса. Одной из главных целей стал крупный сортировочный терминал «Новой почты». Через него проходили товары двойного назначения — детали для дронов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Ещё один центр компании находился в Броварах, где, предположительно, могли хранить уже собранные беспилотники самолётного типа.