Убившего 4-х человек в 90-х киллера приговорили к 15 годам тюрьмы в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге признал мужчину виновным в серии заказных убийств, совершённых в середине 90-х годов. О вынесении приговора сообщило управление СК России по Северной столице.

Следственные мероприятия. Видео © МАКС / Питерский Следком

Преступная деятельность фигуранта началась в октябре 1994 года. Тогда он вошёл в состав организованной группы и вместе с подельником за денежное вознаграждение расстрелял мужчину возле дома на улице Федюнинского в Ломоносове, ранив также его водителя. Спустя два месяца сообщники ликвидировали ещё одного человека, на этот раз холодным оружием.

В январе 1995-го на территории Ленинградской области жертвами стали ещё двое. Все эпизоды были связаны с переделом криминальных сфер влияния и попытками скрыть ранее учинённые преступления.

Раскрыть дело удалось благодаря совместной работе следователей и оперативников, заново изучивших архивные улики. Специалистам удалось восстановить хронологию событий и собрать неопровержимую доказательную базу. Задержание обвиняемого провели в 2024 году.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый за серию убийств Виталий Манишин, известный как барнаульский маньяк, обратился к руководству Енисейской тюрьмы с просьбой о заключении контракта с Минобороны России, однако решение пока не принято. Отбывая срок в четырёхместной камере, он регулярно требует встреч с адвокатом и теперь утверждает, что оговорил себя, отрицая причастность к преступлениям. С женой связь поддерживает только письмами, а раз в год получает передачу — летом супруга отправила около 20 кг продуктов, включая чай, кофе, колбасы, конфеты и сигареты.