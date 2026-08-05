Барнаульский маньяк захотел на СВО, отсидев три года из 25
Приговорённый к 25 годам барнаульский маньяк Манишин попросился на СВО
Обложка © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
Осуждённый за серию убийств Виталий Манишин, известный как барнаульский маньяк, обратился с просьбой о заключении контракта с Минобороны России. По данным SHOT, соответствующее ходатайство он направил руководству Енисейской тюрьмы, однако решения по нему пока не принято.
Виталий Манишин просится на СВО. Фото © Telegram / SHOT
Сейчас Манишин отбывает наказание в четырёхместной камере. Он регулярно требует встречи с адвокатом и теперь утверждает, что ранее оговорил себя, заявляя о своей непричастности к преступлениям. С супругой осуждённый поддерживает связь только через письма, интересуется домашними делами и просит присылать продукты. Раз в год ему разрешена передача, поэтому летом жена отправила посылку весом около 20 кг продуктов — чай, кофе, колбасы, конфеты, сигареты.
Следствие установило, что на протяжении многих лет Манишин скрывался от правоохранительных органов, одновременно занимая должность заместителя главы администрации Калманского района. По версии следствия и решению суда, его жертвами стали 11 девушек, преимущественно абитуриентки Алтайского технического университета, которым он обещал помощь с поступлением.
Напомним, что в июне 2023 года правоохранители задержали бывшего заместителя главы администрации Калманского района Виталия Манишина. По данным следствия, в конце 1980-х и начале 2000-х годов он совершил серию убийств и изнасилований девушек. Изначально его подозревали в пяти преступлениях, однако впоследствии он признался в 11 эпизодах, включая убийство, совершённое в 1989 году. До задержания Манишин работал ветеринаром и руководил крестьянско-фермерским хозяйством. Суд в Барнауле приговорил его к 25 годам лишения свободы: первые семь лет он проведёт в тюрьме, затем будет переведён в колонию строгого режима.
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