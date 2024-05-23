СК ищет тела новых жертв алтайского маньяка, убившего 11 девушек СК: Жертв маньяка Манишина в Алтайском крае может быть больше 11 23 мая, 08:33 Виталий Манишин. Обложка © СУ СК Алтайского края

Маньяк из Алтайского края Виталий Манишин, который изнасиловал и убил 11 девушек, мог совершить гораздо больше преступлений. Сейчас следствие устанавливает причастность подозреваемого к другим расправам. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя СУ СК по региону Александр Жеребцов.

"У нас есть основания предполагать, что Манишин мог быть причастен и к иным преступлениям, работа продолжается. Но достоверных данных <…> пока нет", — пояснил он.

21 мая материалы по делу Манишина былы переданы в алтайский суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый уже дал показания, где подробно рассказал, как знакомился с девушками и расправлялся с ними.

Авторы Татьяна Миссуми