В Петербурге задержан 18-летний москвич за помощь телефонным мошенникам

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность технического специалиста, работавшего на международную сеть телефонных аферистов. 18-летний житель Москвы был задержан за создание инфраструктуры для массовых звонков россиянам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным МВД, молодого человека завербовали через мессенджер, после чего он получил задание наладить работу GSM-шлюзов. Это оборудование позволяло злоумышленникам из зарубежных кол-центров совершать тысячи звонков, подменяя номера, чтобы оставаться незамеченными для систем безопасности.

В Петербурге задержан москвич за помощь телефонным мошенникам. Фото © Telegram/Петербургская полиция

Для маскировки фигурант снимал квартиры в домах, где на первых этажах располагались шумные бары и магазины. Это помогало скрывать активность техники. Каждые пять дней он менял место жительства, перевозя оборудование. За услуги москвич получал около 55 тысяч рублей в криптовалюте еженедельно.

При обыске изъяты GSM-шлюзы, роутеры, ноутбуки с программами удаленного доступа и камеры видеонаблюдения. В переписках на мобильных устройствах найдены доказательства преступных связей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании трафика. Фигурант арестован.

Ранее сотрудники МУРа задержали двух москвичей, которые с 2019 года мошенничали с продажей автозапчастей через объявления, используя фото с зарубежных сайтов и отправляя покупателей в отдалённые города, чтобы те соглашались на доставку. После перевода денег они предоставляли поддельные документы и видео, но заказы не отправляли, а средства выводили через подставные счета и конвертировали в криптовалюту, и один потерпевший потерял 135 тысяч рублей за колёса.