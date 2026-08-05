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5 августа, 13:03

В Петербурге задержан 18-летний москвич за помощь телефонным мошенникам

В Петербурге задержан москвич за помощь телефонным мошенникам. Обложка © Telegram/Петербургская полиция

В Петербурге задержан москвич за помощь телефонным мошенникам. Обложка © Telegram/Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность технического специалиста, работавшего на международную сеть телефонных аферистов. 18-летний житель Москвы был задержан за создание инфраструктуры для массовых звонков россиянам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным МВД, молодого человека завербовали через мессенджер, после чего он получил задание наладить работу GSM-шлюзов. Это оборудование позволяло злоумышленникам из зарубежных кол-центров совершать тысячи звонков, подменяя номера, чтобы оставаться незамеченными для систем безопасности.

В Петербурге задержан москвич за помощь телефонным мошенникам. Фото © Telegram/Петербургская полиция

В Петербурге задержан москвич за помощь телефонным мошенникам. Фото © Telegram/Петербургская полиция

Для маскировки фигурант снимал квартиры в домах, где на первых этажах располагались шумные бары и магазины. Это помогало скрывать активность техники. Каждые пять дней он менял место жительства, перевозя оборудование. За услуги москвич получал около 55 тысяч рублей в криптовалюте еженедельно.

При обыске изъяты GSM-шлюзы, роутеры, ноутбуки с программами удаленного доступа и камеры видеонаблюдения. В переписках на мобильных устройствах найдены доказательства преступных связей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании трафика. Фигурант арестован.

Кто вернёт деньги жертвам телефонных мошенников? Власти предложили новый порядок
Кто вернёт деньги жертвам телефонных мошенников? Власти предложили новый порядок

Ранее сотрудники МУРа задержали двух москвичей, которые с 2019 года мошенничали с продажей автозапчастей через объявления, используя фото с зарубежных сайтов и отправляя покупателей в отдалённые города, чтобы те соглашались на доставку. После перевода денег они предоставляли поддельные документы и видео, но заказы не отправляли, а средства выводили через подставные счета и конвертировали в криптовалюту, и один потерпевший потерял 135 тысяч рублей за колёса.

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Анастасия Никонорова
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