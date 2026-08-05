Экстремальная жара может куда сильнее ударить по сельскому хозяйству Европы, чем прекращение поставок российских удобрений. Такое мнение Life.ru высказал экономист Леонид Холод, отметив, что последствия аномальной погоды окажутся наиболее болезненными для ряда стран ЕС.

Поляки недовольны российским трюком после того, как мы прекратили поставлять удобрения в Европу. Ну пусть они обиду прячут сами у себя. До того как они стали довольны или недовольны, в результате санкций была жутким образом осложнена логистика и оплата. А до этого европейцы ещё пытались, потом пять раз подряд исправлялись и шесть раз подряд объявляли, что классно было бы ещё и сами удобрения под санкции загнать. Ну транспорт загоняли под санкции, которым эти удобрения перевозятся. Леонид Холод Экономист

Холод пояснил, что исчезновение российских поставок само по себе не способно критически сказаться на будущем урожае. По его словам, необходимые объёмы можно приобрести у других производителей, хотя это обойдётся дороже и окажется менее удобно с точки зрения логистики.

Экономист отметил, что польский аграрный сектор считается достаточно эффективным и способен выдержать умеренный рост расходов. Исключением могут стать лишь отдельные хозяйства, которым не удалось вовремя получить продукцию в период внесения. Он напомнил, что, например, азотные удобрения необходимо использовать в строго ограниченные сроки весной, а задержки с поставками в таком случае особенно чувствительны.

Куда более серьёзной проблемой специалист назвал аномальную жару. По его словам, в государствах, которые столкнулись с экстремально высокими температурами в период активной вегетации, урожай окажется заметно ниже ожидаемого. Особенно опасной такая погода становится для яровых культур, которым в начале лета необходимы влага и умеренное тепло.

Холод добавил, что нынешняя жара уже не так опасна для созревшего зерна, если уборочная кампания началась. Для людей, работающих в поле, такие условия крайне тяжёлые, однако для уже поспевших культур сухая погода даже предпочтительнее затяжных дождей. При этом яблоневые сады и овощные культуры продолжают оставаться в зоне риска.

Ранее сообщалось, что европейские аграрии уже предупреждают о возможном снижении урожая из-за аномальной жары, дефицита осадков и природных пожаров. Производители опасаются, что это неизбежно отразится на ценах, в том числе на оливковом масле. От экстремальной погоды пострадали посевы кукурузы, овощей, виноградники и оливковые рощи сразу в нескольких странах.