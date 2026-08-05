«100 баллистических ракет в месяц»: Советник Зеленского готовит украинский бизнес к худшему

Россия в перспективе может применять против Украины около 100 баллистических ракет ежемесячно, а интенсивность подобных ударов, вероятно, будет возрастать. С такой оценкой выступил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш.

По его мнению, основными целями останутся производственные предприятия, склады, логистические комплексы и крупные торговые объекты.

Советник призвал украинский бизнес как можно быстрее адаптироваться к новым условиям. Он рекомендовал рассредоточить товарные запасы и транспорт, отказаться от крупных логистических площадок и использовать небольшие склады, чтобы снизить возможный ущерб.

Бескрестнов также предположил, что российские войска продолжат наносить удары по крупным распределительным центрам, рассчитывая нарушить логистические цепочки и спровоцировать перебои с поставками товаров внутри Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что партнёры Украины более чем втрое сократили поставки снарядов для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что стране нечем защищаться от российских баллистических ракет.