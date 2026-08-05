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5 августа, 12:57

«100 баллистических ракет в месяц»: Советник Зеленского готовит украинский бизнес к худшему

Советник Зеленского Флэш призвал бизнес рассредоточить логистику из-за ударов РФ

Обложка © Wikipedia / LPHOT SEELEY/MOD

Обложка © Wikipedia / LPHOT SEELEY/MOD

Россия в перспективе может применять против Украины около 100 баллистических ракет ежемесячно, а интенсивность подобных ударов, вероятно, будет возрастать. С такой оценкой выступил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш.

По его мнению, основными целями останутся производственные предприятия, склады, логистические комплексы и крупные торговые объекты.

Советник призвал украинский бизнес как можно быстрее адаптироваться к новым условиям. Он рекомендовал рассредоточить товарные запасы и транспорт, отказаться от крупных логистических площадок и использовать небольшие склады, чтобы снизить возможный ущерб.

Бескрестнов также предположил, что российские войска продолжат наносить удары по крупным распределительным центрам, рассчитывая нарушить логистические цепочки и спровоцировать перебои с поставками товаров внутри Украины.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что партнёры Украины более чем втрое сократили поставки снарядов для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что стране нечем защищаться от российских баллистических ракет.

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