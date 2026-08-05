«Шансы вполне есть»: Китай может обогнать США в гонке ИИ уже через пять лет

Китай в ближайшие пять лет потенциально может обогнать США по развитию технологий искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского» Никита Назаров. По его словам, такой сценарий вполне возможен.

В качестве примера эксперт привёл неожиданный анонс китайской модели DeepSeek, которая смогла показать высокие результаты при относительно небольшом объёме вычислительных ресурсов. Китай, отметил Назаров, научился объединять промышленные видеокарты, ранее использовавшиеся для майнинга, для задач ИИ, а также активно применяет американские модели для дистилляции данных — процесса, когда новая модель обучается на основе знаний более мощной.

Китай уже активно движется в этом направлении. Эксперт допустил, что в стране уже может существовать ИИ-модель, превосходящая американские передовые разработки, однако публичной информации об этом пока нет.

Например, китайская модель Kimi K3 заняла четвёртое место в рейтинге Agent Arena, обойдя многие американские аналоги, включая GPT 5.5 и все версии Grok и Gemini. По данным некоторых бенчмарков, Kimi K3 демонстрирует результаты, сопоставимые с лидерами рынка, и даже занимает первое место среди моделей с открытым весом.

А ранее Life.ru писал, что в Китае людям платят до $700 за использование их лиц в ИИ-рекламе и сериалах. Специальные платформы предлагают пользователям сдавать внешность для цифрового контента. Механизм напоминает работу фотостоков: человек предоставляет свои изображения и получает вознаграждение за их использование.