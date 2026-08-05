В Москве бенгальский кот убил чихуахуа, взятого на передержку
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Чихуахуа по кличке Рики погиб во время передержки в Москве после нападения бенгальского кота. После случившегося владелица собаки досрочно прервала отпуск и обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы».
По имеющимся данным, женщина оставила питомца у своей знакомой на время отъезда. В квартире также жил крупный бенгальский кот. Пока хозяйка жилья ненадолго вышла в магазин, животное открыло охоту на маленькую собаку.
О произошедшем владелице Рики сообщили уже после трагедии. Получив известие, она срочно вернулась в Москву и написала заявление в полицию.
Теперь обстоятельства гибели собаки предстоит установить правоохранителям. Владельцы животных рассчитывают, что случившемуся будет дана правовая оценка.
Ранее в Красноярском крае инженер телеком-компании спас кота, провалившегося в кабельную шахту жилого дома. С помощью самодельной петли из швабры и кабеля он вытащил животное, после чего в доме восстановили электроснабжение и интернет.
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