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5 августа, 13:28

В Москве бенгальский кот убил чихуахуа, взятого на передержку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Чихуахуа по кличке Рики погиб во время передержки в Москве после нападения бенгальского кота. После случившегося владелица собаки досрочно прервала отпуск и обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы».

По имеющимся данным, женщина оставила питомца у своей знакомой на время отъезда. В квартире также жил крупный бенгальский кот. Пока хозяйка жилья ненадолго вышла в магазин, животное открыло охоту на маленькую собаку.

О произошедшем владелице Рики сообщили уже после трагедии. Получив известие, она срочно вернулась в Москву и написала заявление в полицию.

Теперь обстоятельства гибели собаки предстоит установить правоохранителям. Владельцы животных рассчитывают, что случившемуся будет дана правовая оценка.

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Владимир Озеров
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