«Игра задаёт тему для разговора»: Почему спортплощадки вытесняют кафе для новых знакомств

Спортивные площадки и фитнес-клубы в крупных городах всё чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств. Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам. Об этом «Газете.ru» рассказал сооснователь сквош-клуба Александр Меркулов.

По его словам, на корте сразу складывается готовая структура встречи — участникам не нужно придумывать тему для разговора, её задаёт сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счёт общих эмоций. В отличие от переписок или встреч в кафе, где люди часто чувствуют себя скованно, такой формат способствует более органичному сближению.

Эксперт отметил, что совместный спортивный опыт работает на сближение быстрее формальных встреч, особенно в ракеточных видах спорта. В отличие от больших командных игр, здесь всё строится на общении один на один, что позволяет выстроить более тесный личный контакт. Динамика тренировки, требующая быстрой адаптации и скорости реакции, помогает полностью включиться в процесс, а напряжение и неловкость уходят на второй план.

А ранее россиян призвали играть в шахматы на первом свидании, чтобы вычислить партнёра. По словам специалиста, за одной партией можно узнать о человеке больше, чем за час разговоров. Жадность, лживость, способность признавать ошибки и отношение к слабому — всё это вылезает наружу, как только внимание уходит на позицию на доске.