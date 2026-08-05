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5 августа, 13:12

Короткое замыкание стало причиной пожара в ЦНИИмаш, его потушили

Пожар на территории ЦНИИмаш в Королёве ликвидирован

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Спасатели ликвидировали возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, СМИ сообщили о пожаре на территории ЦНИИмаш в Королёве. Известно, что он носил техногенный характер. Что именно горело, не уточнялось.

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Матвей Константинов
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