Короткое замыкание стало причиной пожара в ЦНИИмаш, его потушили
Пожар на территории ЦНИИмаш в Королёве ликвидирован
Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru
Спасатели ликвидировали возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королёве. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
«Пострадавших в результате инцидента нет», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, СМИ сообщили о пожаре на территории ЦНИИмаш в Королёве. Известно, что он носил техногенный характер. Что именно горело, не уточнялось.
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