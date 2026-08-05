«Выбрал себя»: Племянник рыжего из «Иванушек» похвастался покупкой за 6,8 миллиона рублей

Племянник солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, друг Игоря Синяка, популярный блогер и инфлюенсер greywiese похвастался в соцсетях новой покупкой. Он приобрёл электрический кроссовер Porsche Macan 4 Electric.

Блогер greywiese купил электрокроссовер Porsche Macan 4 за 6,8 млн рублей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / greywiese

Стоимость автомобиля составила 85 тысяч долларов, что по текущему курсу — около 6,8 миллиона рублей. Новинка оснащена полным приводом и развивает мощность до 408 лошадиных сил в режиме овербуста. Разгон до 100 километров в час занимает 5,2 секунды. Запас хода на одной зарядке достигает 619 километров, а максимальная скорость ограничена 220 километрами в час.

Сергей Григорьев-Апполонов, у которого за плечами уже не одна покупка статусных автомобилей, традиционно вызвал волну обсуждений среди подписчиков: от восхищения до критики в адрес дорогостоящих трат.

«Теперь путешествовать будем так. Забавно, сколько свободных денег появляется, когда наконец-то начинаешь выбирать себя», — написал Сергей Григорьев-Апполонов у себя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что блогер Асхаб Тамаев купил Bugatti не у Роналду, а у мошенника — и машина оказалась в розыске. Как оказалось, этот Bugatti Veyron раньше принадлежал дагестанцу Тимуру Ахмедову. Он купил суперкар в 2013 году на деньги от финансовой пирамиды, за что его осудили на семь лет. Пока шло следствие, Ахмедов попросил знакомого спрятать машину. Её держали на подземной парковке в Москве, а в Дагестане она числилась в розыске. После освобождения Ахмедов уехал за границу, а машину выставили на продажу за 130 миллионов рублей.