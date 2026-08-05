Тренер вратарей украинского футбольного клуба «Диназ» Вячеслав Богоделов сообщил о наложении на него штрафа за использование русского языка на занятиях. Сумма взыскания составила более 11 тысяч гривен (около 255 долларов США).

«Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках! Первый вопрос. Если я 50 лет говорил на русском — то никого не смущало?» — написал он в своём блоге.

Богоделов также затронул тему украинского языка, заметив, что на нём в команде «разговаривали только в Ирландии и Канаде», а «чисто украинский язык» он никогда не слышал. Клуб «Диназ» из Вышгорода Киевской области выступает во Второй лиге чемпионата Украины. Инцидент вызвал общественный резонанс на фоне действующего в стране языкового законодательства, которое обязывает использовать государственный язык в публичных сферах, включая спорт.

Ранее командир батальона ВСУ с позывным Гайка заявила, что сознательно продолжает говорить по-русски, поскольку владеет украинским, но не считает нужным переходить на него в повседневном общении, ссылаясь на право говорить на удобном языке, закреплённое в конституции. Она отметила, что перейдёт на украинский, если собеседник не понимает русский, и раскритиковала оппонентов, многие из которых, по её словам, живут в Европе, а не на Украине.