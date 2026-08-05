«Принципиально не хочу»: Комбат ВСУ отказалась променять русский язык на мову

Командир батальона беспилотных систем 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Гайка заявила, что сознательно продолжает общаться на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Военнослужащая пояснила, что владеет украинским, однако не считает необходимым переходить на него в повседневном общении. По её словам, она использует тот язык, который удобен ей самой, если собеседник его понимает.

«Я могу говорить на украинском, но принципиально не хочу. В конституции закреплено право говорить на том языке, на котором я хочу», — заявила Гайка.

При этом она отметила, что без проблем перейдёт на украинский, если человек не понимает русский язык. Кроме того, Гайка раскритиковала своих оппонентов, указав, что многие из тех, кто осуждает её языковой выбор, сейчас проживают не на Украине, а в европейских странах.

Ранее в Дрогобыче Львовской области двух женщин заставили публично извиниться после конфликта из-за музыки на русском языке. Ссора началась после просьбы выключить русскоязычные песни, позже в Сети появилось видео, на котором женщины под диктовку приносят извинения.