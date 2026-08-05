Женщину задержали после поножовщины в центре Лондона, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали при нападении с ножом в центре Лондона
Обложка © X / Lvsitanian_Ivan
Четыре человека пострадали при нападении с ножом в районе Ковент-Гарден в центре Лондона, передаёт радиостанция LBC. Они госпитализированы. В каком состоянии — неизвестно.
Место нападения с ножом в центре Лондона. Видео © X / Lvsitanian_Ivan
Судя по видео из Сети, на месте работают экстренные службы. Как указывает телеканал Sky News, полиция задержала женщину.
Ранее в польском Вроцлаве гражданин Украины напал на местную жительницу. Всё произошло в подъезде жилого дома. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Ведётся расследование.
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