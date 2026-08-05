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5 августа, 13:42

Женщину задержали после поножовщины в центре Лондона, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при нападении с ножом в центре Лондона

Обложка © X / Lvsitanian_Ivan

Обложка © X / Lvsitanian_Ivan

Четыре человека пострадали при нападении с ножом в районе Ковент-Гарден в центре Лондона, передаёт радиостанция LBC. Они госпитализированы. В каком состоянии — неизвестно.

Место нападения с ножом в центре Лондона. Видео © X / Lvsitanian_Ivan

Судя по видео из Сети, на месте работают экстренные службы. Как указывает телеканал Sky News, полиция задержала женщину.

Напавшего с ножом на детсад под Оренбургом отправили в психбольницу
Напавшего с ножом на детсад под Оренбургом отправили в психбольницу

Ранее в польском Вроцлаве гражданин Украины напал на местную жительницу. Всё произошло в подъезде жилого дома. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Ведётся расследование.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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