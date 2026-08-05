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Регион
5 августа, 14:03

Посол РФ отверг обвинения Дании в причастности России к кризису в Сеуте

Посол России в Дании Владимир Барбин. Обложка © Telegram / Russian Embassy in Denmark

Посол России в Дании Владимир Барбин. Обложка © Telegram / Russian Embassy in Denmark

Обвинения Копенгагена в якобы активности пророссийских сил на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте лишены оснований и строятся на домыслах. Такую позицию изложил посол России в Дании Владимир Барбин в комментарии Radio IIII.

Дипломат подчеркнул, что ни одного проверяемого доказательства противоправной деятельности РФ представлено не было. По его оценке, заявления министра по делам иммиграции и интеграции Мортена Бёдскова продиктованы фундаментальными установками Евросоюза и Копенгагена на разжигание вражды к России. Цель подобных выпадов, отметил Барбин, — снять с себя ответственность за плачевную ситуацию в миграционной сфере и переложить вину на внешние силы.

Посол также напомнил о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 2018 года, которая предостерегает от выдвижения бездоказательных обвинений в адрес суверенных государств.

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Сегодня правозащитная организация Caminando Fronteras сообщила, что количество погибших при попытке нелегального проникновения в испанскую Сеуту достигло 141 человека. Тела обнаружены в период с 30 июля по 4 августа как на территории самого города, так и в Марокко, при этом оценки правозащитников существенно расходятся с официальными данными властей.

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Юрий Лысенко
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