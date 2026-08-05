Тимур Родригез хочет снизить алименты до 500 тысяч рублей и вернуть детей в РФ

Популярный российский шоумен Тимур Родригез намерен добиться снижения алиментов на двоих детей до 500 тысяч рублей в месяц. Артист считает, что этой суммы достаточно для их полноценного содержания, в том числе при возвращении в Россию.

Адвокат звезды Сергей Жорин рассказал «Газете.ru», что Московский городской суд отказался уменьшать выплаты, поскольку дети живут в Испании и изменение условий может ухудшить их уровень жизни. Решение планируется обжаловать.

Юрист отметил, что бывшая жена артиста Анна Девочкина добивается ограничения его выезда из России. Ранее Родригез помимо алиментов на детей ежемесячно перечислял ей ещё 500 тысяч рублей, однако суд отменил это обязательство.

«Тимур, разумеется, общается с детьми и участвует в их воспитании», — подчеркнул представитель Родригеза.