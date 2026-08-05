«Срезать и сжечь»: Как распознать опасную моль на яблонях и спасти сад от потери урожая

Жители Подмосковья массово жалуются в соцсетях на нашествие моли: деревья окутаны плотной паутиной, листья скручиваются и желтеют. Как рассказала интернет-изданию Regions.ru садовод Екатерина Рассадина, один из самых опасных вредителей — горностаевая моль, которая выглядит как безобидный белый мотылёк. Если не принять меры, в следующем году можно остаться без урожая яблок.

По словам эксперта, вред наносят не бабочки, а гусеницы. Они объедают листья, оставляя лишь прожилки, и оплетают ветки паутиной. Вспышка численности вредителя в этом сезоне связана с погодой: мягкая зима позволила большему количеству яиц пережить холода, а тёплая весна создала идеальные условия для развития личинок. Особенно моль любит густую запущенную крону — там её почти незаметно, а размножается она быстро.

Рассадина советует регулярно осматривать яблони и срезать паутинные гнёзда на ранней стадии — ветки с паутиной нужно сжигать, а не отправлять в компост. Осенью следует собирать и уничтожать опавшую листву, чистить стволы от старой коры, а весной проводить профилактические обработки биологическими или инсектицидными препаратами. Без листьев яблоня тратит силы на восстановление кроны, а не на плоды, и даже если не погибает, то сильно ослабевает.

А ранее Life.ru писал, что второй пик активности клещей в Москве и области ожидается в августе-сентябре. Осенний всплеск будет выражен слабее, чем весенний, однако полностью активность насекомых спадёт только к середине октября.