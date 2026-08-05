Денег не хватило даже на поездку: ФК «Чита» снялся с Кубка России

ФК «Чита» объявил о выходе из текущего розыгрыша Кубка России из-за нехватки финансирования. О своём решении команда сообщила на официальной странице во «ВКонтакте».

В клубе пояснили, что до последнего пытались найти средства на поездку и оформление заявки на матчи. Руководство вело переговоры с потенциальными спонсорами и рассчитывало на экстренную финансовую помощь, однако решить проблему так и не удалось.

«По финансовым причинам «Чита» прекращает участие в дальнейшей борьбе за Кубок России. Достойно представить город на этом уровне без должного финансирования сегодня невозможно», — говорится в заявлении.

В 1/16 финала Пути регионов «Чита» должна была встретиться с «Чертаново». Примечательно, что ранее команда автоматически вышла в эту стадию после отказа «Иркутска» от участия в турнире по аналогичной причине. Позднее из-за финансовых трудностей с Кубка России также снялась «Чайка».

Ранее ЦСКА стартовал в Кубке России с победы над «Локомотивом». Основное время московского дерби завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти армейцы оказались точнее — 5:4. В составе ЦСКА дебютировал голкипер Максим Бориско.