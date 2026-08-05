В Нью-Йорке легализовали эвтаназию

В штате Нью-Йорк вступил в силу закон, легализующий эвтаназию. Об этом сообщает издание Politico.

Право на такую процедуру получили только совершеннолетние жители штата с неизлечимыми заболеваниями, если, по заключению врачей, им осталось жить не более шести месяцев. Кроме того, претендент должен находиться в здравом уме, подтвердить диагноз, место жительства и пройти оценку психического состояния.

Как отмечает Politico, действующие требования делают законодательство Нью-Йорка одним из самых строгих в США. После вступления закона в силу штат стал 14-м в стране, где разрешена подобная практика.

Принятие документа сопровождалось серьёзными спорами. Против нововведения выступили представители Католической церкви, часть медицинского сообщества, а также организации, защищающие права людей с инвалидностью.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о принятии законопроекта, предусматривающего право на эвтаназию. По его словам, документ стал итогом длительных общественных и парламентских обсуждений, а теперь его предстоит рассмотреть Конституционному совету Франции.