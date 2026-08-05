Модный приговор: Бобров развелось как грязи, потому что шапки из них больше не в тренде

В России наблюдается «бобровый бум», потому что популярные в СССР шапки из их меха давно вышли из моды. Промысел стал невыгодным, охотники перестали выбирать квоты, а естественных врагов оказалось недостаточно, рассказал Life.ru эколог Роман Пукалов.

По оценке эксперта, в начале XXI века в стране насчитывалось около 350 тысяч речных бобров, а теперь их численность достигла 800 тысяч. Пукалов назвал такой рост серьёзным экологическим дисбалансом, который уже создаёт проблемы людям.

Главным естественным регулятором популяции остаётся волк. Он охотится как на бобрят, так и на взрослых животных и способен изымать до 15–20% популяции. Бобров также ловят рыси, медведи, росомахи и крупные филины, однако этих хищников недостаточно, считает эколог.

Раньше численность животных сдерживал и человек. Бобровый мех ценили за прочность и влагостойкость, бобровую струю использовали в парфюмерии и народной медицине, а мясо употребляли в пищу. После распада СССР спрос на такую продукцию резко снизился, и охота потеряла коммерческий смысл.

Рост популяции уже влияет на малые реки. Бобровые плотины в нормальных условиях поддерживают биоразнообразие, задерживают воду и создают среду для птиц, насекомых и растений. Однако слишком большое количество запруд может превратить ручьи и небольшие реки в каскады заболоченных участков.

В результате вода застаивается, корни деревьев загнивают, леса и сельскохозяйственные земли начинают заболачиваться. При этом Пукалов подчёркивает, что полностью истреблять бобров нельзя: они остаются важной частью экосистемы, но их численность необходимо контролировать.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье численность бобров выросла почти в 70 раз. В 1970-х годах в регионе оставалось не более 200 животных, а теперь их количество оценивают примерно в 12 тысяч.