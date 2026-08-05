Китаянка оплатила съёмки сериала с собой в главной роли ради поцелуев с актёром

В Китае молодой актёр обвинил богатую женщину, которая заказала сериал, в сексуальных домогательствах. Она связалась с режиссёром Мэн Синь и предложила деньги на съёмки 50-серийной микродрамы. При этом она сразу сказала, что главную мужскую роль должен играть 23-летний актёр Чжун Юйфэй, а женскую — она сама. Также женщина потребовала, чтобы в сериале было 60 сцен с поцелуями, сообщила газета «Ляньхэ Чжобао».

По словам Юйфэя, заказчица практически зацеловала его во время съёмок. Она целовала его по-настоящему, с языком, а в сценах выходила за рамки сценария — например, садилась ему на колени. Когда актёр выражал недовольство, она устраивала скандалы и грозила лишить группу финансирования.

Режиссёр добавила, что после съёмок дистрибьютор вырезал 20 сцен с поцелуями из-за их избытка. Заказчица разозлилась и отказалась платить оставшиеся 30 тысяч юаней (около 360 тысяч рублей). Тогда режиссёр решила рассказать эту историю публично.

Ранее зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в российских фильмах и другом творческом контенте нужно чаще показывать успешных семьянинов и «нормальных людей». С таким предложением он выступил на молодёжном форуме «Гвардейск» в Тверской области, где собрались больше полутора тысяч участников из разных регионов страны.