Зумер открестился от романа с 64-летней Жанной Агузаровой

22-летний Даниил Онищенко опроверг слухи о романе с 64-летней Жанной Агузаровой. В беседе с Super молодой человек заявил, что входит в команду певицы и занимается организационными и административными вопросами.

Поводом для разговоров стали попавшие в Сеть снимки с камер наблюдения отеля. На кадрах Онищенко находился рядом с артисткой, после чего некоторые СМИ назвали его новым возлюбленным Агузаровой.

По словам Даниила, в конце июля команда готовила выступление певицы на фестивале Outline и должна была остановиться в отеле Country Resort. Мероприятие отменили незадолго до начала, однако именно рабочими обстоятельствами объясняется его присутствие рядом с артисткой.

«Никаких иных обстоятельств, которые впоследствии начали массово приписывать некоторые СМИ, не существует», — подчеркнул Онищенко.

Главной проблемой молодой человек назвал не слухи о романе, а публикацию кадров с камер наблюдения и его персональных данных. После этого журналисты начали звонить ему на личный номер, а сама история, по его словам, уже нанесла ущерб его репутации.

Онищенко рассчитывает, что будет установлено, каким образом закрытые материалы оказались у третьих лиц. Виновные в возможных нарушениях должны понести предусмотренную законом ответственность, считает он.

Ранее Life.ru рассказывал, как Жанна Агузарова стала иконой для зумеров. В материале собраны главные этапы преображения певицы и её самые яркие образы за последние 40 лет.