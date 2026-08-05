Китай ужесточил правила выезда для граждан, обязав раскрывать планы на поездки

Власти Китая обновили правила выезда граждан за пределы страны. Новый документ Госсовета КНР предусматривает дополнительные проверки и ограничения для тех, кто собирается отправиться за границу.

Госсовет Китая опубликовал указ из 19 пунктов, посвящённый мерам безопасности при поездках граждан за рубеж. В документе власти обозначили новые подходы к контролю за выездом из страны. Китайцам рекомендовали учитывать официальные предупреждения о возможных угрозах в других государствах. Кроме того, жителей призвали отказаться от поездок и длительного пребывания в регионах, которые власти считают небезопасными.

Согласно новым правилам, при прохождении иммиграционных процедур граждане должны предоставлять точные сведения о целях и планах зарубежной поездки. При необходимости сотрудники миграционных и визовых органов смогут запросить дополнительные документы для проверки информации.

Отдельные ограничения предусмотрены для нарушителей. За подделку или мошенничество с миграционными документами гражданину Китая могут запретить выезд из страны сроком до трёх лет. Такая же мера может применяться к тем, кто совершил преступление за границей.

При этом иностранцам за аналогичные нарушения могут ограничить возможность въезда в Китай на срок от одного года до пяти лет. Новые меры власти объяснили необходимостью усилить контроль за рисками и защитить граждан во время пребывания за пределами страны.

Ранее сообщалось, что Китай может в перспективе обойти США в сфере развития искусственного интеллекта. Одним из примеров стремительного прогресса китайских разработчиков стала модель DeepSeek, которая показала высокие результаты без использования огромных вычислительных мощностей.