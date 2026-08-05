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5 августа, 15:21

Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакову до ноября

Дмитрий Булгаков. Обложка © ТАСС /Юлия Морозова

Дмитрий Булгаков. Обложка © ТАСС /Юлия Морозова

Московский городской суд принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову. Обвиняемый по делу об особо крупном мошенничестве останется в следственном изоляторе минимум до 9 ноября текущего года.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Булгакова до 9 ноября», — огласил решение суд, передаёт ТАСС.

Такая же мера пресечения продлена и для других фигурантов резонансного дела — генерального директора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и военного пенсионера Геннадия Селезнёва. Все трое ходатайствовали перед судом о замене заключения на иную меру, не связанную с изоляцией, однако судебная инстанция отклонила их просьбы.

Следствие продолжает собирать доказательства по делу о хищениях. В рамках расследования изучаются эпизоды, связанные с контрактами Министерства обороны и поставками для нужд армии. Очередное заседание по делу, как ожидается, состоится ближе к концу осени, когда истечёт новый срок ареста. Защита фигурантов намерена обжаловать решение.

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Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы продлил арест бывшему замминистра обороны Дмитрию Булгакову и другим фигурантам до 9 августа. Булгаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и не признающий вину, содержится в СИЗО вместе с Германом Яковлевым и Геннадием Селезнёвым. Дело связано с контрактами на энергообследование систем освещения Военно-медицинской академии, где фирма, подконтрольная Булгакову, получила почти 50 миллионов рублей необоснованно.

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Анастасия Никонорова
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