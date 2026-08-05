В Калининграде опровергли фейк с «обращением Беспрозванных» об усилении портов

В Сети распространилось видео якобы с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, в котором он просит усилить охрану объектов инфраструктуры. Запись является подделкой, созданной с помощью технологий генерации. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

На записи говорится о необходимости усилить охрану морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных автозаправочных станций. Однако представители губернатора сообщили, что этот сюжет не соответствует действительности. Злоумышленники использовали фрагменты недавнего интервью руководителя региона и сгенерировали новое видео.

Представитель губернатора подчеркнула, что ролик был создан искусственно и не отражает реальные заявления главы области. Жителей региона призвали внимательно относиться к подобным публикациям и проверять информацию из официальных источников.

Ранее похожий случай с дипфейком произошёл в Удмуртии. Тогда злоумышленники распространили ролик с главой республики Александром Бречаловым, в котором он якобы призывал жителей срочно запастись бензином. Поддельная запись появилась в региональных пабликах 27 июля.