«Гарольд, скрывающий боль» стал главным народным кандидатом в президенты Венгрии
Андраш Арато. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockLite
Андраш Арато, известный всему миру как «Гарольд, скрывающий боль», может стать кандидатом в президенты Венгрии. Пенсионер-электрик одержал победу в анонимном народном голосовании, пишет The Guardian.
Опрос инициировала партия «Тиса». Изначально она предложила гражданам самим выдвинуть претендентов на высокий пост. В числе названных фигур оказались участники реалити-шоу, бодибилдеры и модель Victoria's Secret Барбара Палвин.
Однако финальный расклад определило анонимное волеизъявление. Главным фаворитом публики стал именно отставной инженер-электрик, чья запоминающаяся улыбка давно стала одним из самых узнаваемых мемов в Интернете. Высокую поддержку также получили нобелевский лауреат, биохимик Каталин Карико и создатель знаменитой головоломки Эрнё Рубик.
Напомним, что предыдущий венгерский президент Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности. С 20 июля его обязанности исполняет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Выборы нового президента должны состояться в ближайшие пару недель.
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