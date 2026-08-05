Футзальный матч между Россией и Афганистаном завершился боевой ничьей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teamrussia_futsal
Сборная России по футзалу завершила вничью матч с командой Афганистана на турнире Continental Futsal Championship. Встреча прошла в Бангкоке.
Игра выдалась результативной и завершилась со счётом 3:3. В составе россиян отличились Григорий Валеев на седьмой минуте, Владимир Рыночнов на 26-й и Андрей Понкратов на 40-й.
Турнир проходит в столице Таиланда с 1 по 6 августа. Помимо участников этого матча, за трофей борются сборные Вьетнама, Новой Зеландии и хозяева соревнований. В первом туре российская команда также сыграла вничью с Вьетнамом — 2:2. Заключительная встреча турнира против сборной Таиланда пройдёт 6 августа.
Напомним, что на этом турнире сборной России по футзалу присудили техническую победу над Новой Зеландией из-за отказа соперника от запланированной на 3 августа встречи. В итоге команде Бесо Зоидзе засчитали результат 3:0.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.