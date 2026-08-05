Нападение в центре Лондона совершила женщина с психическим расстройством

К атаке в центре Лондона привело психическое расстройство нападавшей. Такие данные приводит газета The Sun.

Инцидент развернулся днём в среду в районе Ковент-Гарден. В результате пострадали четыре человека, всех понадобилось доставить в больницу. Прибывшие на место полицейские задержали 47-летнюю женщину. По информации издания, во время осмотра территории были обнаружены ножницы.

Напомним, нападение в центре британской столицы произошло сегодня. Четыре человека пострадали от рук вооружённой женщины. Все они госпитализированы, данных об их состоянии пока нет.