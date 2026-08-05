Донорство связало судьбы: Печень брата жениха спасла жизнь невесте

История любви Брук Дотсон и Ноа Уотерса началась задолго до их встречи, хотя они дружили со школы. Когда пара готовилась к свадьбе, выяснилось невероятное: в 2003 году маленькую Брук спасла печень старшего брата Ноа, погибшего в аварии. 10-летний Майкл посмертно стал донором, и его органы спасли нескольких человек, включая годовалую девочку из Кентукки, сообщает Lex18.

Врачи тогда давали Брук лишь три-четыре дня жизни из-за редкого заболевания печени, и родителям даже предложили связаться с похоронным агентством. Однако они не сдались, и операция по пересадке прошла успешно.

«Благодаря ему я могу наслаждаться жизнью, и я могу жить и, надеюсь, чтить его память наилучшим образом», — сказала Дотсон.

Она и Ноа познакомились позже, и их дружба переросла в любовь. Ноа часто рассказывал о брате-доноре, но никто не знал, кому именно досталась его печень. Связь открылась случайно, когда кузина Ноа связалась с местными СМИ.

«Я понятия не имел, что мой брат спасёт жизнь моей жене 20 лет спустя», — заявил Уотерс.

Свадьба состоится в сентябре на озере Камберленд, и для Брук этот день стал символом второго шанса, подаренного когда-то семьёй жениха. Родственники уверены, что Бог и сам Майкл помогли паре воссоединиться. Эта история — напоминание о важности донорства и о том, как одно решение может связать судьбы на десятилетия.