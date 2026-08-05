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5 августа, 17:10

В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Zastavkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Zastavkin

В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренные службы готовы к реагированию. Об этом сообщили глава города Андрей Прошунин и федеральной территории Дмитрий Плишкин.

«Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал Прошунин.

Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и при необходимости перейти в безопасное место. Информация о последствиях или обнаружении беспилотников пока не поступала.

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Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены на фоне объявления угрозы атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус.

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Милена Скрипальщикова
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