В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренные службы готовы к реагированию. Об этом сообщили глава города Андрей Прошунин и федеральной территории Дмитрий Плишкин.

«Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города», — написал Прошунин.

Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие, не приближаться к окнам и при необходимости перейти в безопасное место. Информация о последствиях или обнаружении беспилотников пока не поступала.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены на фоне объявления угрозы атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус.