Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта Сочи
Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно об обнаружении легкомотороного самолёта Cessna 182, пропавшего в Приангарье на днях. Пилоты сами вышли на связь с внешним миром — они собрали радиостанцию и сообщили координаты пролетавшему мимо пассажирскому рейсу. Известно, что экипаж смог посадить самолёт в дикой местности, цел и невредим. На помощь авиаторам отправили вертолёт.
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