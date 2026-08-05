Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта Сочи

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее стало известно об обнаружении легкомотороного самолёта Cessna 182, пропавшего в Приангарье на днях. Пилоты сами вышли на связь с внешним миром — они собрали радиостанцию и сообщили координаты пролетавшему мимо пассажирскому рейсу. Известно, что экипаж смог посадить самолёт в дикой местности, цел и невредим. На помощь авиаторам отправили вертолёт.