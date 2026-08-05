Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 13:56

Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта Сочи

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Аэропорт Сочи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Удмуртия продолжит приватизацию «Ижавиа» после остановки рейсов
Удмуртия продолжит приватизацию «Ижавиа» после остановки рейсов

Ранее стало известно об обнаружении легкомотороного самолёта Cessna 182, пропавшего в Приангарье на днях. Пилоты сами вышли на связь с внешним миром — они собрали радиостанцию и сообщили координаты пролетавшему мимо пассажирскому рейсу. Известно, что экипаж смог посадить самолёт в дикой местности, цел и невредим. На помощь авиаторам отправили вертолёт.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar