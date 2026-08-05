В Грузии произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Грузии вновь зафиксировано массовое отключение электроэнергии, охватившее столицу и другие крупные населённые пункты страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Тбилиси, отмечая, что электричество пропало не только в столице, но и в ряде регионов.

Информацию о блэкауте оперативно распространили местные средства массовой информации и пользователи социальных сетей. Масштаб сбоя и точное количество обесточенных абонентов пока не уточняются.

Причины текущего сбоя выясняются. Энергокомпании пока не дали официальных комментариев о сроках устранения аварии. Жители призваны следить за обновлениями на сайтах энергоснабжающих организаций. Власти обещают оперативно сообщить о ходе восстановительных работ.

Это уже второй подобный инцидент за последние две недели. Предыдущее масштабное отключение произошло 25 июля и было вызвано аварией на высоковольтной линии электропередачи «Имерети». Тогда восстановление подачи энергии заняло несколько часов.