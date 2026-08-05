Президент Франции Эмманюэль Макрон, рассуждая об усилении давления на Россию, фактически отдаёт Киеву приказы совершать теракты против гражданского населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам в комментарии KP.ru, французский лидер прямым текстом командует наносить удары по мирным людям. Дипломат подчеркнула, что французское общество должно осознавать: его руководство лично причастно к террористической деятельности, направленной против женщин и детей.

Напомним, Эмманюэль Макрон после ночных ударов ВС РФ по Киеву пообещал наращивать давление на Россию и усиливать военную помощь украинской стороне, подтвердив неизменность позиции Парижа. В своём блоге он написал, что Евросоюз с союзниками не поддадутся ни усталости, ни запугиванию, и продолжат вводить новые санкционные пакеты.