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Регион
5 августа, 18:19

Покровитель террористов: Захарова жёстко ответила на угрозы Макрона в адрес России

Захарова: Киев совершает теракты против мирных россиян с подачи Макрона

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Президент Франции Эмманюэль Макрон, рассуждая об усилении давления на Россию, фактически отдаёт Киеву приказы совершать теракты против гражданского населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам в комментарии KP.ru, французский лидер прямым текстом командует наносить удары по мирным людям. Дипломат подчеркнула, что французское общество должно осознавать: его руководство лично причастно к террористической деятельности, направленной против женщин и детей.

Экс-евродепутат Де Вилье: Макрон и фон дер Ляйен хотят войны с Россией
Экс-евродепутат Де Вилье: Макрон и фон дер Ляйен хотят войны с Россией

Напомним, Эмманюэль Макрон после ночных ударов ВС РФ по Киеву пообещал наращивать давление на Россию и усиливать военную помощь украинской стороне, подтвердив неизменность позиции Парижа. В своём блоге он написал, что Евросоюз с союзниками не поддадутся ни усталости, ни запугиванию, и продолжат вводить новые санкционные пакеты.

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Юрий Лысенко
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