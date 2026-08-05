«Мы не поддадимся запугиванию»: «Не уставший» от Украины Макрон погрозил России после ночных ударов
Макрон пообещал усилить давление на Россию после ночных ударов по Киеву
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в связи с ночными ударами российских сил по Киеву. Глава государства пообещал наращивать давление на Москву, подтвердив позицию Парижа в отношении поддержки Украины.
«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер в своём блоге в социальной сети.
Макрон подчеркнул, что Евросоюз и его союзники продолжат вводить новые санкционные пакеты и наращивать военную помощь Киеву.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ущерб от ночного удара по Киеву связан с задержками поставок ПРО, и призвал партнёров ускорить передачу систем, а несговорчивых — усилить санкции против России, при этом в первом полугодии 2026 года объём поставок ракет для ПВО сократился втрое по сравнению с 2025 годом.
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