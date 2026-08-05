«Мы не поддадимся запугиванию»: «Не уставший» от Украины Макрон погрозил России после ночных ударов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в связи с ночными ударами российских сил по Киеву. Глава государства пообещал наращивать давление на Москву, подтвердив позицию Парижа в отношении поддержки Украины.

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер в своём блоге в социальной сети.

Макрон подчеркнул, что Евросоюз и его союзники продолжат вводить новые санкционные пакеты и наращивать военную помощь Киеву.