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Регион
5 августа, 14:06

«Мы не поддадимся запугиванию»: «Не уставший» от Украины Макрон погрозил России после ночных ударов

Макрон пообещал усилить давление на Россию после ночных ударов по Киеву

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением в связи с ночными ударами российских сил по Киеву. Глава государства пообещал наращивать давление на Москву, подтвердив позицию Парижа в отношении поддержки Украины.

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер в своём блоге в социальной сети.

Макрон подчеркнул, что Евросоюз и его союзники продолжат вводить новые санкционные пакеты и наращивать военную помощь Киеву.

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Bloomberg сообщил о тайных переговорах по Украине с участием бывших высокопоставленных чиновников

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ущерб от ночного удара по Киеву связан с задержками поставок ПРО, и призвал партнёров ускорить передачу систем, а несговорчивых — усилить санкции против России, при этом в первом полугодии 2026 года объём поставок ракет для ПВО сократился втрое по сравнению с 2025 годом.

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Анастасия Никонорова
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