Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 18:59

В Одесской области повреждены более тысячи объектов портовой инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VolodymyrT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VolodymyrT

В портах Большой Одессы и на дунайских терминалах повреждено свыше тысячи инфраструктурных объектов, что парализовало отгрузку зерновых. С 22 июля, как заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, экспорт через одесские гавани полностью остановлен. Вся продукция, включая сельскохозяйственную, теперь вывозится частично через дунайские порты и по сухопутным маршрутам, но пропускной способности этих коридоров крайне недостаточно.

«Альтернативными путями Украина может экспортировать не более 3 млн тонн зерна в месяц, тогда как для стабильной работы аграрного сектора требуется не менее 6 млн тонн. В стране накапливаются остатки зерна, а закупочные цены для аграриев уже снизились более чем на 40%», — заявил Марчук, передаёт «Общественное. Новости».

Эксперт подчеркнул, что сложившаяся ситуация создаёт серьёзные финансовые риски для сельхозпроизводителей: недостаток средств грозит срывом посевной кампании и банкротствами. Поэтому аграрные ассоциации ведут переговоры с правительством о запуске механизмов господдержки — кредитовании, пролонгации займов и налоговых послаблениях.

По подсчётам Марчука, сокращение общего экспорта, а не только аграрного, может обойтись Украине в ежемесячную потерю около одного миллиарда долларов валютной выручки. Это создаёт дополнительные вызовы для экономики страны в условиях продолжающегося конфликта и блокады морских путей.

«Укрзализныця» ищет новые маршруты для зерна вместо портов Одессы
«Укрзализныця» ищет новые маршруты для зерна вместо портов Одессы

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинские аграрии могут потерять до $3 млрд из-за перебоев в работе черноморских портов, через которые шёл основной экспорт, и альтернативные маршруты смогут принять лишь половину объёмов. Он отметил, что власти рассчитывают на стабилизацию обходных каналов не раньше конца августа, но их пропускная способность не сможет заменить порты.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar