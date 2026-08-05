В Одесской области повреждены более тысячи объектов портовой инфраструктуры

В портах Большой Одессы и на дунайских терминалах повреждено свыше тысячи инфраструктурных объектов, что парализовало отгрузку зерновых. С 22 июля, как заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, экспорт через одесские гавани полностью остановлен. Вся продукция, включая сельскохозяйственную, теперь вывозится частично через дунайские порты и по сухопутным маршрутам, но пропускной способности этих коридоров крайне недостаточно.

«Альтернативными путями Украина может экспортировать не более 3 млн тонн зерна в месяц, тогда как для стабильной работы аграрного сектора требуется не менее 6 млн тонн. В стране накапливаются остатки зерна, а закупочные цены для аграриев уже снизились более чем на 40%», — заявил Марчук, передаёт «Общественное. Новости».

Эксперт подчеркнул, что сложившаяся ситуация создаёт серьёзные финансовые риски для сельхозпроизводителей: недостаток средств грозит срывом посевной кампании и банкротствами. Поэтому аграрные ассоциации ведут переговоры с правительством о запуске механизмов господдержки — кредитовании, пролонгации займов и налоговых послаблениях.

По подсчётам Марчука, сокращение общего экспорта, а не только аграрного, может обойтись Украине в ежемесячную потерю около одного миллиарда долларов валютной выручки. Это создаёт дополнительные вызовы для экономики страны в условиях продолжающегося конфликта и блокады морских путей.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинские аграрии могут потерять до $3 млрд из-за перебоев в работе черноморских портов, через которые шёл основной экспорт, и альтернативные маршруты смогут принять лишь половину объёмов. Он отметил, что власти рассчитывают на стабилизацию обходных каналов не раньше конца августа, но их пропускная способность не сможет заменить порты.