Грузовик перевернулся на переправе через реку в Бурятии, двое погибли
Обложка © «Макс» / МЧС Республики Бурятия
Грузовик с людьми перевернулся при переправе через реку Бамбуйка в Муйском районе Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Внутри находилось четыре человека, один смог выбраться самостоятельно. Ниже по течению обнаружено два тела, поиски третьего продолжаются. К операции привлекли вертолёт.
Поиски пропавших после опрокидывания грузовика в Бурятии. Видео © «Макс» / МЧС Республики Бурятия
«Задействованы силы и средства МЧС России, спасатели БРПСС, работники организаций, а также местные жители», — говорится в сообщении.
Ранее грузовик и легковушка столкнулись на автодороге «Восток» в Башкирии. Погиб один человек — несовершеннолетняя девушка.
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