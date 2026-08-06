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6 августа, 09:10

Грузовик перевернулся на переправе через реку в Бурятии, двое погибли

Обложка © «Макс» / МЧС Республики Бурятия

Обложка © «Макс» / МЧС Республики Бурятия

Грузовик с людьми перевернулся при переправе через реку Бамбуйка в Муйском районе Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Внутри находилось четыре человека, один смог выбраться самостоятельно. Ниже по течению обнаружено два тела, поиски третьего продолжаются. К операции привлекли вертолёт.

Поиски пропавших после опрокидывания грузовика в Бурятии. Видео © «Макс» / МЧС Республики Бурятия

«Задействованы силы и средства МЧС России, спасатели БРПСС, работники организаций, а также местные жители», — говорится в сообщении.

Катер с отдыхающими на водном диване перевернулся на Байкале
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Ранее грузовик и легковушка столкнулись на автодороге «Восток» в Башкирии. Погиб один человек — несовершеннолетняя девушка.

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Матвей Константинов
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