Грузовик перевернулся на переправе через реку в Бурятии, двое погибли

Грузовик с людьми перевернулся при переправе через реку Бамбуйка в Муйском районе Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Внутри находилось четыре человека, один смог выбраться самостоятельно. Ниже по течению обнаружено два тела, поиски третьего продолжаются. К операции привлекли вертолёт.

Поиски пропавших после опрокидывания грузовика в Бурятии. Видео © «Макс» / МЧС Республики Бурятия

«Задействованы силы и средства МЧС России, спасатели БРПСС, работники организаций, а также местные жители», — говорится в сообщении.

Ранее грузовик и легковушка столкнулись на автодороге «Восток» в Башкирии. Погиб один человек — несовершеннолетняя девушка.