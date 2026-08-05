В Нижнем Тагиле трамвай с 30 пассажирами сошёл с рельсов, шесть пострадали

В Нижнем Тагиле Свердловской области произошёл инцидент с трамваем №12, в котором находились около 30 пассажиров. Днём на улице Кулибина задняя тележка вагона сошла с рельсов, а сам состав наехал на опору линии электропередачи.

По данным Госавтоинспекции, после аварии шесть человек, включая двоих детей, обратились к медикам. После осмотра всех пострадавших отпустили домой — госпитализация никому не потребовалась.

За рулём находилась 31-летняя женщина с водительским стажем всего один год. По её словам, она почувствовала толчок, после чего применила экстренное торможение, но потеряла управление, что привело к развороту вагона.

В отношении женщины-водителя составлены протоколы по статьям о повреждении дорожных сооружений и нарушении ПДД, повлёкшем причинение средней тяжести вреда здоровью. Причины схода рельсовой тележки устанавливаются специалистами. Движение на участке временно перекрыто, ведётся восстановление контактной сети.

Ранее в Белгородской области электричка Разумное — Томаровка сошла с рельсов из-за подрыва двух метров железнодорожного полотна, и машинист экстренно затормозил, что привело к сходу половины вагона, в результате одна женщина получила рваную рану ноги и госпитализирована. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в поезде находились 15 человек.