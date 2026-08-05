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Регион
5 августа, 19:39

Ингурская ГЭС стала причиной нового отключения света в Грузии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

В Грузии объяснили причину нового масштабного отключения электроэнергии. Сбой произошёл во время работ на Ингурской ГЭС, где специалисты пытались выяснить причины предыдущей аварии, случившейся 24 и 25 июля.

Как сообщили в Государственной электросистеме Грузии, для проверки оборудования станцию перевели в изолированный режим работы. Из-за этого энергосистема временно вышла из штатного режима, что привело к прекращению подачи света по всей стране.

После аварии специалисты начали восстановление электроснабжения. Электричество постепенно вернули в районы Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города.

Во время отключения также возникли перебои с мобильным интернетом. Позже связь восстановили, а железнодорожное сообщение и работа метро в столице Грузии были возобновлены.

Последствия сбоя затронули и водоснабжение. В Тбилиси и Рустави остановились насосные станции, однако компания Georgian Water and Power сообщила о постепенном возвращении подачи воды по мере восстановления электричества.

В Грузии произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Грузии произошло новое масштабное отключение электроэнергии

Ранее Life.ru писал, что на Кубе восстановили энергосистему после очередного масштабного отключения электричества. Специалисты возвращали питание поэтапно, начиная с отдельных районов и постепенно подключая всю страну. Причинами регулярных сбоев на острове называют изношенность энергетической инфраструктуры и нехватку топлива для работы электростанций.

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Юния Ларсон
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