Ингурская ГЭС стала причиной нового отключения света в Грузии

В Грузии объяснили причину нового масштабного отключения электроэнергии. Сбой произошёл во время работ на Ингурской ГЭС, где специалисты пытались выяснить причины предыдущей аварии, случившейся 24 и 25 июля.

Как сообщили в Государственной электросистеме Грузии, для проверки оборудования станцию перевели в изолированный режим работы. Из-за этого энергосистема временно вышла из штатного режима, что привело к прекращению подачи света по всей стране.

После аварии специалисты начали восстановление электроснабжения. Электричество постепенно вернули в районы Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие города.

Во время отключения также возникли перебои с мобильным интернетом. Позже связь восстановили, а железнодорожное сообщение и работа метро в столице Грузии были возобновлены.

Последствия сбоя затронули и водоснабжение. В Тбилиси и Рустави остановились насосные станции, однако компания Georgian Water and Power сообщила о постепенном возвращении подачи воды по мере восстановления электричества.

Ранее Life.ru писал, что на Кубе восстановили энергосистему после очередного масштабного отключения электричества. Специалисты возвращали питание поэтапно, начиная с отдельных районов и постепенно подключая всю страну. Причинами регулярных сбоев на острове называют изношенность энергетической инфраструктуры и нехватку топлива для работы электростанций.