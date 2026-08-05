Пушилин сообщил о погибшем и шестерых пострадавших после ударов ВСУ по ДНР

За минувшие сутки в результате атак беспилотников ВСУ на территории ДНР погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, враг ударил по больнице, расположенной в центре Донецка. В результате этой атаки погибла мирная жительница, травмы получили два человека. Ещё четверо мирных жителей пострадали в Горловке.

Помимо этого, повреждения получили два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, два рейсовых автобуса, специальная техника, грузовой автомобиль и две легковые машины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские средства ПВО перехватили 1083 украинских беспилотника самолётного типа. Также были уничтожены десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.