«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат» на старте Кубка России

«Краснодар» с победы начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России, одолев на своём поле грозненский «Ахмат». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева — 5:4.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, отличившийся на 66-й минуте. Гости ушли от поражения уже в компенсированное время благодаря точному удару Максима Самородова.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где футболисты «Краснодара» реализовали пять попыток против четырёх у соперника.

Команды выступают в группе B вместе с московским «Динамо» и воронежским «Факелом». В первом матче квартета столичный клуб обыграл воронежцев со счётом 1:0.

Во втором туре «Краснодар» 19 августа сыграет на выезде с «Динамо», а «Ахмат» днём ранее примет на своём поле «Факел».

Петербургский «Зенит» тоже начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России с домашней победы. Команда Сергея Семака одолела калининградскую «Балтику» благодаря точному удару экс-игрока балтийцев Кевина Андраде.