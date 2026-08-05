«Зенит» стартовал в Кубке России с минимальной победы над «Балтикой»
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Петербургский «Зенит» начал выступление в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России с домашней победы над калининградской «Балтикой». Встреча на «Газпром-Арене» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит уже на второй минуте. Отличился колумбийский защитник Кевин Андраде, который этим летом перешёл в стан петербуржцев именно из «Балтики». После гола футболист не стал праздновать взятие ворот бывшей команды.
В этом матче за петербуржцев дебютировал 22-летний голкипер Богдан Москвичёв. Воспитанник клуба провёл на поле все 90 минут и помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности.
«Зенит» и «Балтика» выступают в одной группе с самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». В другом матче квартета самарский клуб одержал победу со счётом 2:1.
Во втором туре группового этапа «Зенит» 19 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а «Балтика» 20 августа примет махачкалинское «Динамо».
Ранее в матчах Кубка России московская «Родина» разгромила казанский «Рубин», а ЦСКА в серии пенальти оказался сильнее «Локомотива».
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