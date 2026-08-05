«Спартак» разгромил «Оренбург» со счётом 5:1 в первом туре Кубка России

В матче первого тура группового этапа Кубка России московский «Спартак» уверенно переиграл «Оренбург», завершив встречу с разгромным счётом 5:1. Игра прошла на поле столичной команды, которая с первых минут захватила инициативу.

В составе красно-белых дублем отметился нападающий Манфред Угальде. По одному точному удару нанесли Пабло Солари, Наиль Умяков и Павел Полех. У гостей единственный гол на счету Рената Голыбина, сумевшего размочить счёт, но это не повлияло на итоговый результат.

После первого тура «Спартак» и «Родина» делят лидерство в группе А, имея по три очка. «Оренбург» и «Рубин» пока не набрали ни одного балла. В следующем туре красно-белые сыграют с одним из конкурентов, а «Оренбургу» предстоит реабилитироваться за крупное поражение.

Ранее «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном со счётом 2:1 во втором туре РПЛ, причём хозяева открыли счёт на 5-й минуте пенальти Касинтуры, но перед перерывом Ву восстановил равновесие. Победный гол забил Барко на 91-й минуте, когда грозненцы остались в меньшинстве после удаления Касинтуры на 76-й. Матч завершился волевой победой гостей.