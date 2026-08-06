Подтянутые, крепкие и с дисциплиной: В Госдуме призвали отдавать детей в кадетские классы

Кадетские классы могут стать для детей школой самостоятельности и дисциплины, считают в Госдуме. Депутат Андрей Колесник в беседе с Life.ru заявил, что такое обучение полезно не только будущим военным, но и тем, кто в дальнейшем выберет гражданскую профессию.

По словам парламентария, кадетское воспитание помогает ребёнку приучиться к порядку, научиться ухаживать за собой, жить в коллективе и взаимодействовать с окружающими. Он отметил, что сегодня многие дети растут в условиях, когда взрослые слишком многое делают за них.

Если вы отдадите ребёнка в кадетский класс, даже на базе обычной общеобразовательной школы, пользу это принесёт в любом случае. Там мальчики становятся мужчинами, девочки тоже приобретают определённые навыки, которые потом пригодятся в гражданской жизни. Это дисциплина и умение ухаживать за собой. Андрей Колесник Депутат Государственной думы

Депутат добавил, что занятия помогают школьникам лучше адаптироваться в коллективе, учат жить в социуме и уметь постоять за себя. Тем, кто планирует связать жизнь с Вооружёнными силами, кадетская подготовка даёт первичные навыки и помогает лучше подготовиться к поступлению в военные вузы.

«Вообще ребята привыкают к социуму, учатся жить в коллективе и вести себя так, чтобы их не обижали и чтобы они могли за себя постоять», — отметил парламентарий.

Колесник рассказал, что неоднократно посещал кадетские классы и всегда замечал разницу между их учениками и другими школьниками.

«Там совершенно другие дети и понимание жизни у них другое. Они воспитываются не как «мимоза в ботаническом саду». Подтянутые, крепкие, понимают, что такое дисциплина», — заявил депутат.

По его словам, высокий конкурс в кадетские корпуса и классы подтверждает, что родители понимают ценность такого обучения и навыков, которые дети получают во время подготовки.

«Всем советую отдавать, если это возможно. Во-первых, туда ещё и поступить надо для начала — не всех берут», — добавил Колесник.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения подготовило рекомендации по организации внеурочных занятий в российских школах. Ученикам могут предложить курсы по патриотическому воспитанию, профориентации, финансовой грамотности, естественным наукам и физической подготовке. Кроме того, для учеников восьмых и десятых классов предусмотрены военные сборы или занятия по начальной военной подготовке.